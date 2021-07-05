Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В Windows панель управления уже много лет является удобным и интуитивно понятным средством для изменения практически всех настроек операционной системы (ОС). С появлением Windows 8 компания Microsoft начала постепенно переносить настройки в современный интерфейс новой ОС. Длится это по сей день, регулярно появляются новости о скором исчезновении привычного и любимого многими инструмента.

По информации ресурса Windows Latest, работа по интеграции настроек в приложение «Параметры» не останавливается и с выходом Windows 11 еще больше эксклюзивных для панели управления настроек перекочует в современный интерфейс, чтобы все больше пользователей привыкали к новому и забыли о существовании практичной, но устаревшей панели управления.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Например, «Параметры» в новой версии ОС теперь позволяют управлять сетевыми адаптерами, параметрами дисков, в том числе, очисткой, разделением на тома. Интерфейс переработан и должен быть удобнее. Появилась и страница с подробными данными о работе мобильных устройств от аккумулятора, здесь приводится подробная информация с графиками для анализа энергопотребления.

Пока панель управления все еще доступна в Windows 11, но рано или поздно она будет вытеснена современным приложением, наверняка Microsoft постарается в кратчайшие сроки перенести все настройки в новый модный интерфейс.