Для отказа от панели управления Microsoft переносит все больше настроек в новый интерфейс Windows 11
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В Windows панель управления уже много лет является удобным и интуитивно понятным средством для изменения практически всех настроек операционной системы (ОС). С появлением Windows 8 компания Microsoft начала постепенно переносить настройки в современный интерфейс новой ОС. Длится это по сей день, регулярно появляются новости о скором исчезновении привычного и любимого многими инструмента.
По информации ресурса Windows Latest, работа по интеграции настроек в приложение «Параметры» не останавливается и с выходом Windows 11 еще больше эксклюзивных для панели управления настроек перекочует в современный интерфейс, чтобы все больше пользователей привыкали к новому и забыли о существовании практичной, но устаревшей панели управления.
Например, «Параметры» в новой версии ОС теперь позволяют управлять сетевыми адаптерами, параметрами дисков, в том числе, очисткой, разделением на тома. Интерфейс переработан и должен быть удобнее. Появилась и страница с подробными данными о работе мобильных устройств от аккумулятора, здесь приводится подробная информация с графиками для анализа энергопотребления.
Пока панель управления все еще доступна в Windows 11, но рано или поздно она будет вытеснена современным приложением, наверняка Microsoft постарается в кратчайшие сроки перенести все настройки в новый модный интерфейс.
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