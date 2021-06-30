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Последний день июня совпал с публикацией новой подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В июле владельцев PlayStation 4 ожидают три достаточно неплохих проекта, а счастливые владельцы PlayStation 5 получат доступ к отличному приключению.

Доступ к новой подборке откроется 6 июля, до этого дня нужно не забыть забрать июньские игры. В июле игроков ожидает шутер Black Ops 4. Эта часть серии Call of Duty получила достаточно хорошие отзывы, была номинирована на множество премий и признана лучшим и самым любимым шутером, а также лучшей онлайн игрой 2018 года. Любителям файтингов будут доступны реслинг WWE 2K Battlegrounds и Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Да, последний входил в подборку прошлого месяца, тогда Sony отметила, что файтинг будет доступен до 2 августа, но немногие ожидали, что игра снова займет место в следующей подборке.

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Владельцы PlayStation 5 получают доступ к обновленной некст-ген версии A Plague Tale: Innocence, отличной приключенческой игры в жанре хоррор. Необычный геймплей и интересный сюжет явно выделяют ее среди других проектов в подборке. Обновленная версия поддерживает разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Также стоит отметить, что Asobo Studios работает над продолжением, выход которого запланирован на следующий год.

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