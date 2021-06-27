AMD со временем только лучше — Radeon RX 6800 и 6900 XT начинают обгонять GeForce RTX 3080 и 3090
Истории и шутки про раскрытие потенциала продукции компании AMD наверняка уже всем знакомы. Они связаны не только с некоторыми конкретными продуктами, например знаменитыми 8(4)-ядерными процессорами FX, потенциал которых все еще не исчерпан, но и с программными улучшениями. Пользователи даже придумали мем про секретную технологию AMD FineWine, с которой компоненты AMD со временем становятся лучше, как и хорошее вино.
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Зачастую видеокарты Radeon со временем действительно становятся лучше за счет оптимизации драйверов, это серьезно меняет расстановку сил, по сравнению с тем, что было на релизе. Согласно анализу производительности, проведенному немецким ресурсом 3DCenter, и NVIDIA и AMD повысили производительность видеокарт за счет драйверов, но в случае с Radeon прирост оказался гораздо более существенным.
Приведенные данные показывают, что видеокарты Radeon улучшили свои показатели за последние шесть месяцев в среднем на 10%, причем наибольший прирост наблюдается в разрешении 1080p, возможно, лучше используется Infinity Cache. К июню 2021 года Radeon RX 6800 XT опережает GeForce RTX 3080 в 1080p и 1440p, хотя на запуске видеокарта AMD проигрывала конкуренту во всех разрешениях. Radeon RX 6900 XT смог опередить GeForce RTX 3090 пока только в 1080p, но в 1440p разрыв сократился до минимума.
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