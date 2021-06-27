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AMD со временем только лучше — Radeon RX 6800 и 6900 XT начинают обгонять GeForce RTX 3080 и 3090

AMD как хорошее вино с большим потенциалом выдержки.
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17
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
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Истории и шутки про раскрытие потенциала продукции компании AMD наверняка уже всем знакомы. Они связаны не только с некоторыми конкретными продуктами, например знаменитыми 8(4)-ядерными процессорами FX, потенциал которых все еще не исчерпан, но и с программными улучшениями. Пользователи даже придумали мем про секретную технологию AMD FineWine, с которой компоненты AMD со временем становятся лучше, как и хорошее вино.

Оригинальное фото: Zii Miller, Unsplash

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Зачастую видеокарты Radeon со временем действительно становятся лучше за счет оптимизации драйверов, это серьезно меняет расстановку сил, по сравнению с тем, что было на релизе. Согласно анализу производительности, проведенному немецким ресурсом 3DCenter, и NVIDIA и AMD повысили производительность видеокарт за счет драйверов, но в случае с Radeon прирост оказался гораздо более существенным.

Источник: 3DCenter
анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

 

Приведенные данные показывают, что видеокарты Radeon улучшили свои показатели за последние шесть месяцев в среднем на 10%, причем наибольший прирост наблюдается в разрешении 1080p, возможно, лучше используется Infinity Cache. К июню 2021 года Radeon RX 6800 XT опережает GeForce RTX 3080 в 1080p и 1440p, хотя на запуске видеокарта AMD проигрывала конкуренту во всех разрешениях. Radeon RX 6900 XT смог опередить GeForce RTX 3090 пока только в 1080p, но в 1440p разрыв сократился до минимума.

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