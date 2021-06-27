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Истории и шутки про раскрытие потенциала продукции компании AMD наверняка уже всем знакомы. Они связаны не только с некоторыми конкретными продуктами, например знаменитыми 8(4)-ядерными процессорами FX, потенциал которых все еще не исчерпан, но и с программными улучшениями. Пользователи даже придумали мем про секретную технологию AMD FineWine, с которой компоненты AMD со временем становятся лучше, как и хорошее вино.

Зачастую видеокарты Radeon со временем действительно становятся лучше за счет оптимизации драйверов, это серьезно меняет расстановку сил, по сравнению с тем, что было на релизе. Согласно анализу производительности, проведенному немецким ресурсом 3DCenter, и NVIDIA и AMD повысили производительность видеокарт за счет драйверов, но в случае с Radeon прирост оказался гораздо более существенным.

Источник: 3DCenter анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Приведенные данные показывают, что видеокарты Radeon улучшили свои показатели за последние шесть месяцев в среднем на 10%, причем наибольший прирост наблюдается в разрешении 1080p, возможно, лучше используется Infinity Cache. К июню 2021 года Radeon RX 6800 XT опережает GeForce RTX 3080 в 1080p и 1440p, хотя на запуске видеокарта AMD проигрывала конкуренту во всех разрешениях. Radeon RX 6900 XT смог опередить GeForce RTX 3090 пока только в 1080p, но в 1440p разрыв сократился до минимума.