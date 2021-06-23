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Вчера технология AMD для масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution стала доступна пользователям. Компания заявила о совместимости технологии с большим количеством своих графических ускорителей и ускорителей NVIDIA. О возможности работы FSR на видеокартах Intel сказано ничего не было, однако энтузиасты, решившие проверить совместимость лично, нашлись.

В Twitter разработчиков популярного инструмента для мониторинга и анализа производительности CapFrameX появился результат тестирования встроенной в Intel Core i9-11900K графики с включенным FSR. Как оказалось, технология работает на UHD 750 с архитектурой Xe и повышает производительность по среднему количеству кадров примерно в 1,5 раза. Правда, специалисты намекнули, что о качестве изображения лучше не спрашивать.

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В Terminator Resistance при разрешении 1080p и низких настройках включение FSR позволило поднять средний FPS с 26 до 40, «в довольно требовательной сцене». Ситуация улучшилась на 30% в редких и очень редких событиях.

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Раджа Кодури, главный архитектор графики Intel, ранее высказывал заинтересованность в поддержке технологии FSR. С большой вероятностью игровые видеокарты Intel будут работать с этой технологией.