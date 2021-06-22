AMD FidelityFX Super Resolution официально доступна и обеспечивает существенный прирост FPS
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Релиз технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) официально состоялся. По словам Скотта Херкельмана, президента и генерального менеджера графического подразделения компании: «FSR — это идеальный апскейлер в отрасли, он не требует какого-либо специализированного проприетарного оборудования и поддерживается на широком спектре платформ и экосистем … ». Технология призвана сделать доступными новейшие игровые технологии на как можно большем количестве платформ за счет прироста производительности.
FSR понижает разрешение рендеринга в игре, а затем масштабирует изображение до целевого разрешения, используя специальный алгоритм, который состоит из двух основных этапов:
- поиск краев объектов на исходном изображении и масштабирование;
- повышение резкости и увеличение детализации пикселей.
Оба этапа выполняются за один шаг в графическом конвейере, что позволяет разработчикам легко добавлять FSR в свои игры. FSR используется в конвейере на относительно поздней стадии рендеринга, уточняет ресурс PCGH, только после сглаживания и tone mapping преобразования. Доступной для разработчиков технология станет в середине июля 2021 года, как бесплатный пакет в составе AMD GPUOpen.
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FSR работает с графическими API DirectX 11, 12 и Vulkan, оптимизирован для видеокарт Radeon RX серий 5000 и 6000, но поддерживает широкий спектр графических решений, включая APU, мобильную графику и видеокарты конкурента.
Список поддерживаемых игр, опубликованный ранее инсайдерами, подтвердился. На старте технологию поддерживают 7 игр, драйвера с поддержкой FSR AMD Adrenalin 21.6.1 были опубликованы сегодня. больше информации можно узнать на официальной странице технологии FidelityFX Super Resolution.
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