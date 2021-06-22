Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Релиз технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) официально состоялся. По словам Скотта Херкельмана, президента и генерального менеджера графического подразделения компании: «FSR — это идеальный апскейлер в отрасли, он не требует какого-либо специализированного проприетарного оборудования и поддерживается на широком спектре платформ и экосистем … ». Технология призвана сделать доступными новейшие игровые технологии на как можно большем количестве платформ за счет прироста производительности.

FSR понижает разрешение рендеринга в игре, а затем масштабирует изображение до целевого разрешения, используя специальный алгоритм, который состоит из двух основных этапов:

поиск краев объектов на исходном изображении и масштабирование;

повышение резкости и увеличение детализации пикселей.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Оба этапа выполняются за один шаг в графическом конвейере, что позволяет разработчикам легко добавлять FSR в свои игры. FSR используется в конвейере на относительно поздней стадии рендеринга, уточняет ресурс PCGH, только после сглаживания и tone mapping преобразования. Доступной для разработчиков технология станет в середине июля 2021 года, как бесплатный пакет в составе AMD GPUOpen.

Четыре настройки качества: Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance. Для каждого режима приведены коэффициенты масштабирования и входное разрешение для разрешений вывода 4K и 1440p. Источник: AMD

реклама

FSR работает с графическими API DirectX 11, 12 и Vulkan, оптимизирован для видеокарт Radeon RX серий 5000 и 6000, но поддерживает широкий спектр графических решений, включая APU, мобильную графику и видеокарты конкурента.

Технология демонстрирует прирост FPS до 2,8 раз в режиме Performance для видеокарт Radeon при включенной трассировке лучей. Источник: AMD





Список поддерживаемых игр, опубликованный ранее инсайдерами, подтвердился. На старте технологию поддерживают 7 игр, драйвера с поддержкой FSR AMD Adrenalin 21.6.1 были опубликованы сегодня. больше информации можно узнать на официальной странице технологии FidelityFX Super Resolution.