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Вчера AMD официально анонсировала технологию Fidelity FX Super Resolution (FSR) — своеобразный аналог DLSS от NVIDIA. Технические особенности работы FSR пока не раскрыты, но известно, что технологии «не требуется какой-либо тензор или другое оборудование для глубокого обучения», — отмечает AnandTech. FSR входит в состав технологий с открытым исходным кодом AMD GPUOpen и распространяется по свободной лицензии MIT.

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Кайл Беннет (Kyle Bennett), известный в прошлом как главный редактор ресурса HardOCP, поинтересовался у Раджа Кодури (Raja Koduri) о поддержке FSR игровыми видеокартами Intel Xe-HPG, отмечая симпатию главного архитектора графики Intel к открытым стандартам, — отметил ресурс VideoCardz. Кодури подтвердил заинтересованность в FSR, говоря об особых возможностях архитектуры Xe-HPG, позволяющих достичь лучшего качества и производительности. «Мы обязательно постараемся придерживаться открытых подходов, чтобы облегчить работу независимых поставщиков программного обеспечения», — добавил специалист.