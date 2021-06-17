Поддержку AMD FidelityFX Super Resolution на старте получат 7 игр
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Релиз технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) запланирован на 22 июня, опробовать ее смогут не только владельцы видеокарт Radeon, но и GeForce от NVIDIA. На Computex 2021 компания демонстрировала прирост производительности вплоть до 300%.
Выход FSR затянулся, что объяснялось желанием внедрить поддержку технологии в как можно большее количество игр. Какие проекты получат поддержку FSR, официально неизвестно, на Computex компания показала работу только на примере Godfall. Однако часть списка «слил» в Twitter инсайдер @Broly_X1, оригинальное сообщение уже удалено, но список продублировал и дополнил ресурс VideoCardz, проверив информацию по своим каналам.
Известно, что на старте поддержку Super Resolution должны получить 7 игр, еще 12 проектов присоединятся к списку чуть позже. Кроме Godfall, в стартовой линейке можно отметить Anno 1800, Evil Genius 2, The Riftbreaker. Среди будущих игр выделяются Far Cry 6 и Resident Evil Village. Опубликован и список студий, которые заявили о внедрении поддержки FSR в свои проекты, он уже насчитывает 44 организации.
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