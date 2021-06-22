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AMD внезапно завершила поддержку нескольких поколений своих видеокарт с выходом нового драйвера Adrenalin 21.6.1. Новый драйвер не поддерживает видеокарты популярных и все еще актуальных серий HD7000 и 8000, Radeon 200, 300 и Fury. AMD официально подтвердила это, кроме указанных серий поддержка завершена и для множества других продуктов.

Таким образом, последняя версия драйвера, доступная для этих моделей, это 21.5.2, вышедшая вчера. Более современные серии RX 400 и RX 500 на базе графической архитектуры GCN 4.0, будут получать обновления драйверов в ближайшем будущем. Для них заявлена поддержка технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution, которая должна прибавить производительность устаревшим решениям и продлить им жизнь еще на пару лет.

Список продуктов, утративших поддержку. Источник: AMD анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Кроме того, AMD сообщила, что поддержка семейства 64-разрядных операционных систем Windows 7 была перенесена в устаревшую модель поддержки. Проще говоря, новых драйверов для Windows 7 выпускаться не будет.