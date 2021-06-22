Поддержку AMD теряет Windows 7 и большое количество видеокарт вплоть до Radeon R9 Fury
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AMD внезапно завершила поддержку нескольких поколений своих видеокарт с выходом нового драйвера Adrenalin 21.6.1. Новый драйвер не поддерживает видеокарты популярных и все еще актуальных серий HD7000 и 8000, Radeon 200, 300 и Fury. AMD официально подтвердила это, кроме указанных серий поддержка завершена и для множества других продуктов.
Таким образом, последняя версия драйвера, доступная для этих моделей, это 21.5.2, вышедшая вчера. Более современные серии RX 400 и RX 500 на базе графической архитектуры GCN 4.0, будут получать обновления драйверов в ближайшем будущем. Для них заявлена поддержка технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution, которая должна прибавить производительность устаревшим решениям и продлить им жизнь еще на пару лет.
Кроме того, AMD сообщила, что поддержка семейства 64-разрядных операционных систем Windows 7 была перенесена в устаревшую модель поддержки. Проще говоря, новых драйверов для Windows 7 выпускаться не будет.
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