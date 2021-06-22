Ядра Zen3 6-нм, поддержку DDR5 и производительную графику RDNA2 получат процессоры Ryzen V3000
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В сети появились новые подробности о семействе интегрированных процессоров AMD Ryzen Embedded V3000. Неофициальные данные, но опубликованные достаточно надежным источником (Twitter @patrickschur_), указывают на то, что грядущие интегрированные решения AMD серьезно нарастят производительность.
Основаны процессоры будут на архитектуре Zen3 и 6-нм техпроцессе. Как минимум уже известно о 3 моделях, среди них 6- и 8-ядерные варианты с поддержкой SMT и тепловым пакетом от 15 до 54 Вт. Процессоры получат BGA исполнение FP7r2 и поддержку памяти DDR5-4800, вероятно, на плате будет доступно два разъема для установки модулей. Заявлено наличие пары USB 4.0 и двух сетевых адаптеров 10G.
Встроенный в процессоры графический чип на базе архитектуры RDNA2 будет содержать до 12 вычислительных блоков (Compute Units, CU) или 768 потоковых процессоров. В процессорах Ryzen серии 5000G самый производительный вариант использует встроенную графику Vega 2-го поколения с 8 CU, столько же в серии Ryzen Embedded V2000, также для сравнения, в графическом процессоре настольной Radeon RX 5500 XT 22 CU.
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