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Похоже, что постепенное обновление линейки видеокарт NVDIA GeForce RTX 30-серии моделями с аппаратными ограничениями производительности в майнинге начинает приносить результаты. Немецкий ресурс 3DCenter изучил ситуацию на рынке и опубликовал интересные выводы, в том числе, график изменения наценки на видеокарты относительно рекомендованной цены.

В Европе видеокарты NVIDIA стоят все еще значительно дороже — на 91%. Но на графике четко видна тенденция снижения стоимости, в начале мая видеокарты были в 3 раза дороже, в тот момент поставки снизились до минимума из-за перевода производства на модели Lite Hash Rate (LHR). Свой вклад вносит и запрет майнинга в Китае, но будет ли влияние продолжительным, неизвестно, майнеров ждут в других странах. В мае стоимость видеокарт AMD также начала снижаться, однако в последний месяц ситуация немного изменилась в обратную сторону. Как отмечает 3DCenter, главная проблема AMD на данный момент — низкие объемы производства.

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По данным сервиса Яндекс Маркет, в России стоимость видеокарт NVIDIA также снижается, например, для GeForce RTX 3080 в исполнении ASUS ROG Strix OC и GIGABYTE GeForce GAMING OC цены снизились на 18% относительно майских, но остаются гораздо выше рекомендованных. Стоит напомнить, что RTX 3080 Founders Edition должна была стоить $699. Цены упадут не так быстро, как выросли в мае, но есть четкая перспектива значительного снижения в ближайшие несколько недель, отмечает 3DCenter.