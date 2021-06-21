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Из-за рекордной жары в Техасе электрические сети штата работают на пределе возможностей — нагрузка от систем кондиционирования существенно возросла. Поставщики энергии добровольно призывают жителей повысить температуру на термостатах, но некоторые владельцы «умных» моделей обнаружили, что термостаты самостоятельно изменяют свои установки.

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Этот случай в очередной раз заостряет внимание на необходимости тщательного изучения документов и особенно того, что написано в них мелким шрифтом. Как сообщает Gizmodo, покупатели термостатов неосознанно присоединялись к программе энергосбережения. В соглашении говорилось, что потребители электроэнергии предоставляют оператору разрешение на изменение настроек термостата в периоды высокой нагрузки на сеть, а в обмен участвуют в розыгрыше призов. Как оказалось, температура может повышаться на 4 градуса.

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Это может грозить тепловым ударом и особенно опасно для маленьких детей. Один из покупателей сообщил, что из-за такого поведения термостата его 3-месячная дочь оказалась на грани перегрева. Конечно, покупатели отказываются от таких соглашений и начинают внимательнее относиться к умным устройствам и деталям соглашений.