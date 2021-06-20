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По неофициальной информации от достаточно известного инсайдера мобильной индустрии @UniverseIce, Samsung планирует выпустить чип Exynos на базе графического процессора AMD RDNA в июле. Изначально выход нового SoC был запланирован на июнь, но, по слухам, возникли некоторые проблемы, потребовавшие переноса.

Проблемы, из-за которых выход чипа задержится на месяц, связаны с регулированием частоты и, как следствие, повышенного энергопотребления и высокого нагрева @FrontTron. В результате троттлинга производительность снижается на 20-30%, но даже при этом ее достаточно, чтобы опередить флагманские решения новейшей линейки Mali. Интегрированный графический процессор Radeon в подавляющем большинстве сценариев должен быть быстрее конкурентов. Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что этот чип будет поддерживать трассировку лучей, а также затенение с переменной скоростью.

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Похоже, что Samsung и AMD ведут переговоры о долгосрочных контрактах, позволяющих компании лицензировать следующее поколение продуктов RDNA. Кроме того, ходят слухи, что мобильными чипами RDNA интересуется Google.

Источник: HardwareTimes, VideoCardz, Twitter @UniverseIce, Twitter @FrontTron