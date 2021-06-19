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Компания Colorful представила ограниченную серию видеокарт GeForce RTX 3090 iGAME KUDAN, опубликовав подробное видео с распаковкой на платформе Bilibili. Это безумная модель с гибридным охлаждением, жидкостный контур которого включает 240-мм радиатор с быстроразъемными поворотными фитингами швейцарской компании Stäubli. Воздушное охлаждение RTX 3090 iGAME KUDAN включает радиатор с тремя 90-мм вентиляторами и шестью 6-мм тепловыми трубками. Компания обращает внимание на технологию iGame Vacuum Copper Plate Technology. Судя по «взрывной схеме», используется модульная конструкция с пластинами, эффективно распределяющими тепло.

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Что касается дизайна, Colorful разработала алюминиевый кожух, детали которого изготовлены на ЧПУ станке с высокой точностью. Он сочетает темные и серебристые оттенки, а также декоративные золотистые шестерни — отличительную черту дизайна серии iGAME KUDAN. Модель оснащена 60 Гц ЖК-дисплеем и RGB-подсветкой.

GeForce RTX 3090 KUDAN требует дополнительного питания от трех 8-контактных разъемов PCI-E, ее ограничитель мощности поднят до 500 Вт, а частота графического процессора — до 1860 МГц. Количество экземпляров насчитывает всего 1000 единиц. Видеокарта поставляется в комплекте с эксклюзивными аксессуарами и в роскошной упаковке, ее стоимость составляет $5000.