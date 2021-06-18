VPN-сервис Warp от Cloudflare стал доступен на Linux и получил режим локального прокси
Cloudflare сделала свой Freemium VPN-сервис Warp доступным на Linux — он присоединяется к остальным версиям для операционных систем Windows, macOS, Android и iOS, которые уже были представлены ранее. Кроме поддержки Linux в Warp были добавлены несколько отличных функций.
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Инструкции по установке и использованию клиента Warp в Linux приведены в новости на страницах официального блога Cloudflare. Пользовательского интерфейса Linux версия лишена, работа осуществляется через консоль, но опытным пользователям Linux к этому не привыкать. Компания отмечает, что в данный момент работа ведется над поддержкой трех дистрибутивов: Ubuntu, Red Hat и CentOS. Клиент может работать с другими дистрибутивами на основе Debian и Redhat, в будущем поддержка будет расширена.
В обновленной версии клиента Warp Cloudflare появилась возможность исключать определенные маршруты из VPN и использовать его в режиме локального прокси, что позволяет направлять через VPN траффик конкретных приложений. Параметр локального прокси находится в меню дополнительных параметров.
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