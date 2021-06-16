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Инсайдеры указывают на появление материнских плат AMD AM5 и Intel Z790 во 2 и 3 квартале 2022 года

А пока у AMD есть огромный быстрый кэш.
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Оригинальное фото Tomáš Malík, Unsplash

 

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Редактор китайского ресурса Unikos Hardware, в прошлом отметившийся достаточно точными прогнозами, опубликовал ориентировочные сроки появления новых платформ от Intel и AMD. Уже известно, что Alder Lake-S появится к концу года вместе с флагманскими материнскими платами на базе чипсета Z690 и поддержкой DDR5, а вот про более бюджетные решения было известно гораздо меньше. По новой информации, B660 и H610, которые не должны обладать поддержкой нового стандарта памяти, появятся в 1 квартале 2022 года.

Источник: Twitter @PJ_Lab_UH

 

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На смену Alder Lake придет Raptor Lake с доработанной гетерогенной архитектурой и улучшенной производительностью в играх. Процессоры сохранят разъем LGA1700 и, вероятно, будут совместимы с предыдущим поколением наборов системной логики, но Intel выпустит и новые чипсеты Z790, это должно произойти уже к 3 кварталу 2022 года.

Судя по всему, AMD с внедрением DDR5 торопиться не будет, у компании есть козырь — большой кэш и трехмерная компоновка. Новая платформа AM5 LGA1718 должна появиться аккурат перед выходом Raptor Lake — во 2 квартале 2022 года.

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