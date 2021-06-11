В Cyberpunk 2077 сыграли на мультимедиа системе Tesla Model S Plaid
Накануне состоялась долгожданная презентация электрического седана Tesla Model S Plaid. Это быстрейший серийный автомобиль, которому требуется менее 2 секунд для разгона до 60 миль в час. По словам Илона Маска, Model S Plaid — это еще одно доказательство, что электромобили могут быть лучшими во всех аспектах. Особое внимание было уделено новому аккумулятору и электродвигателям с роторами, обернутыми углеволокном. Карбоновый рукав позволяет сохранить целостность ротора на высоких оборотах — более 20000 об/мин.
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Большой интерес вызывает мультимедийная система. Как известно, Илон Маск обещал, что она позволит играть в современные игры — это действительно так, ее производительность соответствует уровню PlayStation 5. В основе системы лежит графический процессор AMD Navi23, но точные спецификации образца неизвестны, как и спецификации всей системы, которая, по слухам, основана на процессоре Ryzen. Диагональ главного экрана составляет 17 дюймов, разрешение 2200x1300. В комплекте присутствуют фирменные контроллеры.
Игровые возможности Model S Plaid были продемонстрированы на примере Cyberpunk 2077 — игра работала без проблем, хотя графические настройки остались в секрете. Со слов Илона Маска, система обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх.
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