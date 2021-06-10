Renault объединяет три завода в ElectriCity — крупнейший центр производства электромобилей
Промышленные площадки Renault на севере Франции будут объединены в единое подразделение для производства электромобилей. Об этом автомобилестроительная корпорация сообщила накануне. После объединения заводы в Дуэ, Мобеже и Руитце станут крупнейшим производственным центром в Европе с годовым объемом выпуска к 2025 году до 400000 электромобилей. Текущая общая численность персонала насчитывает около 5000 человек, к 2024 году появится около 700 новых рабочих мест, а для обучения на производственных площадках появится университет и специализированные учебные подразделения.
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Для единого подразделения создано новое юридическое лицо ElectriCity, находящееся в полной собственности Renault SAS. Как уточняет Renault и ресурс Autocar, завод в Дуэ работает с 1970 года, на нем будут производить легковые электромобили. Завод в Мобеже открылся на 10 лет позже, в 1980 году, сейчас площадка используется для производства электрофургонов и минивэнов. Завод в Руитце занят производством коробок передач, его планируют перепрофилировать под производство электрических компонентов.
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