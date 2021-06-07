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AMD на Computex сообщила о появлении в розничной продаже APU Ryzen серии 5000. По непонятным причинам среди моделей не оказалось 4-ядерного Ryzen 3 5300G, возможно, он появится позже. Сейчас APU 5000G доступны только в составе готовых ПК, в рознице можно найти модели 3000-серии, которые уже устарели.

Как известно, процессорная часть новинок основана на архитектуре Zen3, что обеспечит огромный скачок производительности относительно Zen+ в Ryzen 3000G. Новинки обладают высокими частотами и отличными возможностями разгона, что накануне продемонстрировал пользователь Yosaarianilives, разогнав Ryzen 3 5300G до 5,6 ГГц. В качестве материнской платы использовалась ASUS ROG STRIX B550-I Gaming.

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Тесты инженерных образцов Ryzen 5000G стали появляться достаточно давно, еще в начале года. В синтетике инженерник Ryzen 3 5300G продемонстрировал отличную производительность, существенно опередив своих собратьев на базе архитектуры Zen2.

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