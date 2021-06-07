Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новый идентификатор графического процессора AMD был обнаружен в очередном патче Linux. На этот раз речь пойдет не про забавные рыбные названия. Идентификатор gfx1013 и его описание в патче, как объясняет автор ресурса Coelacanth-Dream, показывают на то, что это интегрированное решение основано на первом поколении графической архитектуры RDNA, но обладает поддержкой некоторых инструкций второго поколения.

Pixabay Оригинальное фото: anirudhlv реклама

Например, этот странный APU обеспечит аппаратное ускорение трассировки лучей с поддержкой оптимизации Bounding Volume Hierarchy (BVH), на что намекает набор инструкций image_bvh_intersect_ray и image_bvh64_intersect_ray.

Источник: reviews.llvm.org анонсы и реклама <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -40000р на RTX 3080 в Ситилинке В полтора раза упала цена 6Tb WD Black RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple

На данный момент непонятно, к какой серии APU относится данный графический процессор. Он использует нестандартную архитектуру, что затрудняет его классификацию, как в случае с интегрированной графикой PlayStation 5, которую нельзя точно отнести к первому или второму поколению RDNA. Возможно, это решение будет использоваться в APU семейства Rembrandt, предполагает HardwareTimes.