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В патчах Linux обнаружили APU от AMD с поддержкой трассировки лучей и странной архитектурой

Архитектура графического процессора ближе к RDNA первого поколения, но обладает некоторыми возможностями RDNA2.
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Новый идентификатор графического процессора AMD был обнаружен в очередном патче Linux. На этот раз речь пойдет не про забавные рыбные названия. Идентификатор gfx1013 и его описание в патче, как объясняет автор ресурса Coelacanth-Dream, показывают на то, что это интегрированное решение основано на первом поколении графической архитектуры RDNA, но обладает поддержкой некоторых инструкций второго поколения.

Оригинальное фото: anirudhlv, Pixabay

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Например, этот странный APU обеспечит аппаратное ускорение трассировки лучей с поддержкой оптимизации Bounding Volume Hierarchy (BVH), на что намекает набор инструкций image_bvh_intersect_ray и image_bvh64_intersect_ray.

Источник: reviews.llvm.org
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На данный момент непонятно, к какой серии APU относится данный графический процессор. Он использует нестандартную архитектуру, что затрудняет его классификацию, как в случае с интегрированной графикой PlayStation 5, которую нельзя точно отнести к первому или второму поколению RDNA. Возможно, это решение будет использоваться в APU семейства Rembrandt, предполагает HardwareTimes.

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