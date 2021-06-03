Хэллоуин может стать временем дебюта Intel Alder Lake-S и нового планировщика Windows
Все больше слухов указывают на осенний релиз гибридных настольных процессоров Intel Alder Lake-S. Блогер Moore's Law Is Dead, известный своими инсайдами, считает, что модели с разблокированным множителем и материнские платы на базе флагманского чипсета 600-серии будут представлены публике на стыке октября и ноября, в «жуткое время года» — в Хэллоуин.
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Также инсайдер сообщил о тесной работе Intel и Microsoft над внедрением нового планировщика в операционную систему Windows 10. Очевидно, что планировщик будет доработан специально для новых процессоров с конфигурацией big.LITTLE. Без доработок не обойтись, уже неоднократно подчеркивалось, что гетерогенная архитектура бесполезна без соответствующих адаптаций программного обеспечения.
С одной стороны, замечательно, что Microsoft вовремя внедрит обновление для планировщика, с другой — неизвестно, как это может повлиять на производительность Windows 10 на других конфигурациях. К слову, Microsoft расскажет о грядущем обновлении 24 июня.
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