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Все больше слухов указывают на осенний релиз гибридных настольных процессоров Intel Alder Lake-S. Блогер Moore's Law Is Dead, известный своими инсайдами, считает, что модели с разблокированным множителем и материнские платы на базе флагманского чипсета 600-серии будут представлены публике на стыке октября и ноября, в «жуткое время года» — в Хэллоуин.

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Также инсайдер сообщил о тесной работе Intel и Microsoft над внедрением нового планировщика в операционную систему Windows 10. Очевидно, что планировщик будет доработан специально для новых процессоров с конфигурацией big.LITTLE. Без доработок не обойтись, уже неоднократно подчеркивалось, что гетерогенная архитектура бесполезна без соответствующих адаптаций программного обеспечения.

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С одной стороны, замечательно, что Microsoft вовремя внедрит обновление для планировщика, с другой — неизвестно, как это может повлиять на производительность Windows 10 на других конфигурациях. К слову, Microsoft расскажет о грядущем обновлении 24 июня.