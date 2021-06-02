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На недавней конференции для разработчиков Build 2021 генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не удержался от возможности поделиться впечатлениями от грядущих изменений операционной системы Windows, охарактеризовав их как одни из самых значительных за последние десять лет. Глава Microsoft явно не упоминал масштабное обновление Sun Valley, но что же еще это может быть.

В сети ходили слухи, что через несколько недель после Build 2021 компания проведет еще одно мероприятие, где и покажет «значительное обновление». Похоже, что слухи были правдой. По информации ресурса The Verge, СМИ начали получать приглашения на мероприятие, которое состоится в конце месяца — 24 июня в 8 утра по тихоокеанскому времени.

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Уже в электронном буклете приглашения можно увидеть обновленный логотип Windows, возможно, это изображение станет основой для новых стандартных обоев рабочего стола. Но это мелочь, по сравнению с уже известными изменениями, среди которых существенно переработанный интерфейс с новым дизайном окон и иконок, а также множество других исправлений и новых функций.