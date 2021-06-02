Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Узел сети Ethereum должен впервые отправиться на Международную космическую станцию (МКС) уже в ближайший день. Инициатором этого является компания SpaceChain, миссия которой заключается в «создании открытой и нейтральной инфраструктуры для новой космической экономики, за счет интеграции космических технологий и технологий блокчейн». Развертывание узлов Ethereum в космосе способствует повышению эффективности и безопасности сети.

Unsplash Оригинальное фото: Executium реклама

По различным данным, запуск должен состояться 2 или 3 июня, время не уточняется. Путешествие к МКС Ethereum-узел совершит на ракете Falcon 9 всем известной SpaceX. Запуск осуществляется SpaceChain совместно с Nanoracks — компанией, деятельность которой согласована с аэрокосмическим агентством NASA.

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Первый космический Ethereum-узел разработан для нужд компании Nexus Inc и он не будет единственным. В конце месяца должен состояться второй запуск под руководством Loft Orbital — на этот раз Falcon 9 отправит в космос спутник с полезной нагрузкой из трех узлов для Nexus Inc, Biteeu и Divine. Узлы будут использоваться для широкого спектра задач, в том числе, для осуществления транзакций с несколькими подписями, резервного копирования, распространения контента, запуска децентрализованных приложений.

Источники: SpaceChain, TweakTown