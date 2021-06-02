Узел сети Ethereum впервые отправят на МКС
Узел сети Ethereum должен впервые отправиться на Международную космическую станцию (МКС) уже в ближайший день. Инициатором этого является компания SpaceChain, миссия которой заключается в «создании открытой и нейтральной инфраструктуры для новой космической экономики, за счет интеграции космических технологий и технологий блокчейн». Развертывание узлов Ethereum в космосе способствует повышению эффективности и безопасности сети.
реклама
По различным данным, запуск должен состояться 2 или 3 июня, время не уточняется. Путешествие к МКС Ethereum-узел совершит на ракете Falcon 9 всем известной SpaceX. Запуск осуществляется SpaceChain совместно с Nanoracks — компанией, деятельность которой согласована с аэрокосмическим агентством NASA.
Первый космический Ethereum-узел разработан для нужд компании Nexus Inc и он не будет единственным. В конце месяца должен состояться второй запуск под руководством Loft Orbital — на этот раз Falcon 9 отправит в космос спутник с полезной нагрузкой из трех узлов для Nexus Inc, Biteeu и Divine. Узлы будут использоваться для широкого спектра задач, в том числе, для осуществления транзакций с несколькими подписями, резервного копирования, распространения контента, запуска децентрализованных приложений.
Источники: SpaceChain, TweakTown
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила