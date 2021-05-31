Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Грядущее выступление компании AMD на выставке Computex может быть очень насыщенным. Есть вероятность, что мы увидим новую «дорожную карту» грядущих продуктов, подробности о которых собрал китайский ресурс ChinaTimes.

Wccftech обратил внимание на отчет ChinaTimes, в котором говорится о полной готовности AMD использовать 3-нм техпроцесс TSMC для производства своих процессоров EPYC и Ryzen на базе архитектуры Zen5. Сообщается, что AMD и TSMC ускорят разработку и массовое производство во второй половине этого года, в это же время окончательно завершится разработка 5-нм процессоров с архитектурой Zen4, которые будут запущены в 2022 году. Запуск процессоров с архитектурой Zen5 по нормам 3-нм состоится между 2023 и 2024 годами.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Серверные Zen4 EPYC Genoa получат до 96 ядер (192 потоков), будут поддерживать 12-канальную DDR5 и 128 линий PCIe 5.0. Настольные Zen4 Raphael серии Ryzen 7000 и процессоры со встроенной графикой Phoenix будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC для ядер и 6-нм для микросхем ввода-вывода, что означает уход от применения в новых процессорах продукции GlobalFoundries. Новая потребительская линейка будет совместима только с платформой AM5, обеспечит поддержку DDR5, но не обеспечит поддержку PCIe 5.0.

реклама

Список Zen5 продуктов на базе 3-нм техпроцесса включает серверное семейство процессоров под кодовым именем Turin, настольное Granite Ridge серии Ryzen 8000 и процессоры со встроенной графикой Strix Point. Некоторые новые подробности об этих процессорах появились недавно — они могут стать первыми представителями гетерогенной архитектуры, сочетая ядра Zen5 и Zen4D.