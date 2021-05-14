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AMD связана с GlobalFoundries соглашением Wafer Supply Agreement (WSA), в соответствии с которым должна использовать мощности американского чипмейкера для производства определенного количества компонентов. Но GlobalFoundries больше не интересует внедрение современных норм производства, а значит с развитием технологий сотрудничество становилось бы все более обременяющим для AMD.

Компаниям удалось договориться и новые поправки в соглашение WSA позволяют AMD и GlobalFoundries разойтись после 2024 года. До этого момента AMD будет продолжать выполнять существующие обязательства по закупкам. Как отмечает AnandTech, влияние этого изменения, скорее всего, будет невелико, поскольку AMD уже работает с другими фабриками для производства по более совершенным нормам. Более важен сам факт отделения GlobalFoundries от AMD, на основе производственного подразделения которой она была создана.

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Сейчас AMD использует мощности GlobalFoundries для производства 12-нм чипов, например блоков ввода-вывода (IOD) в процессорах AMD Ryzen. Предполагается, что с уходом от GlobalFoundries, компания переведет производство IOD к основному подрядчику на более совершенный техпроцесс.