AMD сможет отказаться от производства чипов по устаревающим нормам GlobalFoundries после 2024 года
AMD связана с GlobalFoundries соглашением Wafer Supply Agreement (WSA), в соответствии с которым должна использовать мощности американского чипмейкера для производства определенного количества компонентов. Но GlobalFoundries больше не интересует внедрение современных норм производства, а значит с развитием технологий сотрудничество становилось бы все более обременяющим для AMD.
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Компаниям удалось договориться и новые поправки в соглашение WSA позволяют AMD и GlobalFoundries разойтись после 2024 года. До этого момента AMD будет продолжать выполнять существующие обязательства по закупкам. Как отмечает AnandTech, влияние этого изменения, скорее всего, будет невелико, поскольку AMD уже работает с другими фабриками для производства по более совершенным нормам. Более важен сам факт отделения GlobalFoundries от AMD, на основе производственного подразделения которой она была создана.
Сейчас AMD использует мощности GlobalFoundries для производства 12-нм чипов, например блоков ввода-вывода (IOD) в процессорах AMD Ryzen. Предполагается, что с уходом от GlobalFoundries, компания переведет производство IOD к основному подрядчику на более совершенный техпроцесс.
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