Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В ожидании большого обновления платформ еще больший интерес вызывают изменения в грядущих поколениях процессоров. Инсайдеры опубликовали новые обрывки планов компании AMD, которые позволяют сформировать некоторое представление о возможной 8000 серии процессоров AMD Ryzen.

Накануне в сети обсуждали первые подробности о процессорах под кодовым именем Strix Point, сегодня информация дополнилась данными о Granite Ridge — прямых преемниках Raphael. Strix Point и Granite Ridge должны быть гетерогенными процессорами, использующими в составе два функциональных блока: один с ядрами на базе архитектуры Zen5, второй — с ядрами на базе Zen4D. Однако возможен и иной вариант, когда гетерогенным будет только Strix Point, а Granite Ridge будет основан исключительно на Zen5.

Weibo @itacg и Wccftech Источник: Twitter @9550pro анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Zen4D — это доработанная версия Zen4, которая будет использоваться вместе с Zen5 для производства чипов по 3-нм техпроцессу. Granite Ridge и Strix Point будут совместимы с платформой AM5 LGA1718 и должны иметь встроенную графику RDNA 2-го и/или 3-го поколения.

реклама

Интересным нововведением может стать добавление еще одного уровня кеша — L4, который будет работать как кеш системного уровня. Не исключено, что AMD будет применять гибридную компоновку X3D, о которой недавно упоминалось. Ожидать появления процессоров Strix Point и Granite Ridge можно в 2024 году.

Разобраться в слухах о процессорах AMD вплоть до 7000-серии поможет карта Twitter @Olrak29_