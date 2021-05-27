Granite Ridge и Strix Point с ядрами Zen5 и Zen4D — предполагаемые процессоры 8000 серии AMD Ryzen
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В ожидании большого обновления платформ еще больший интерес вызывают изменения в грядущих поколениях процессоров. Инсайдеры опубликовали новые обрывки планов компании AMD, которые позволяют сформировать некоторое представление о возможной 8000 серии процессоров AMD Ryzen.
Накануне в сети обсуждали первые подробности о процессорах под кодовым именем Strix Point, сегодня информация дополнилась данными о Granite Ridge — прямых преемниках Raphael. Strix Point и Granite Ridge должны быть гетерогенными процессорами, использующими в составе два функциональных блока: один с ядрами на базе архитектуры Zen5, второй — с ядрами на базе Zen4D. Однако возможен и иной вариант, когда гетерогенным будет только Strix Point, а Granite Ridge будет основан исключительно на Zen5.
Zen4D — это доработанная версия Zen4, которая будет использоваться вместе с Zen5 для производства чипов по 3-нм техпроцессу. Granite Ridge и Strix Point будут совместимы с платформой AM5 LGA1718 и должны иметь встроенную графику RDNA 2-го и/или 3-го поколения.
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Интересным нововведением может стать добавление еще одного уровня кеша — L4, который будет работать как кеш системного уровня. Не исключено, что AMD будет применять гибридную компоновку X3D, о которой недавно упоминалось. Ожидать появления процессоров Strix Point и Granite Ridge можно в 2024 году.
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