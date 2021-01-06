Встроенный переводчик Firefox — Mozilla участвует в создании конфиденциального клиентского модуля
В Google Chrome и ряде других браузеров интегрирован встроенный переводчик на базе облачных сервисов. В Firefox приходится использовать сторонние расширения, в браузере присутствует и встроенный механизм, но для его работы требуется доступ к API других сервисов.
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Оригинальное фото "Mozilla at MWC 2014", автор mozillaeu, лицензия CC BY 2.0
Компания Mozilla участвует в проекте разработки клиентского модуля машинного перевода в веб-браузере, который будет работать локально без необходимости связи со сторонними облачными сервисами. Проект Bergamot, получивший финансирование Евросоюза, находится под управлением Эдинбургского университета и партнеров, среди которых: Карлов университет в Праге, Университет Шеффилда, Тартуский университет и Mozilla.
Недавно была продемонстрирована работа клиентского расширения Bergamot для Firefox. Переводчик работает очень быстро, по данным разработчиков, производительности Intel Core i5-2430M достаточно для перевода 1066 слов в секунду, современный AMD Ryzen 3600X позволяет переводить более 8500 слов в секунду. Расширение также оценивает качество перевода, выделяя текст определенным цветом.
Сроки появления первых пользовательских версий неизвестны. Однако серьезная команда и финансирование вселяют надежду на то, что проект доберется до релиза.
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Источник: ghacks, Twitter @BergamotProject
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