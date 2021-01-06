Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В Google Chrome и ряде других браузеров интегрирован встроенный переводчик на базе облачных сервисов. В Firefox приходится использовать сторонние расширения, в браузере присутствует и встроенный механизм, но для его работы требуется доступ к API других сервисов.

реклама

Оригинальное фото "Mozilla at MWC 2014", автор mozillaeu, лицензия CC BY 2.0

Компания Mozilla участвует в проекте разработки клиентского модуля машинного перевода в веб-браузере, который будет работать локально без необходимости связи со сторонними облачными сервисами. Проект Bergamot, получивший финансирование Евросоюза, находится под управлением Эдинбургского университета и партнеров, среди которых: Карлов университет в Праге, Университет Шеффилда, Тартуский университет и Mozilla.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Недавно была продемонстрирована работа клиентского расширения Bergamot для Firefox. Переводчик работает очень быстро, по данным разработчиков, производительности Intel Core i5-2430M достаточно для перевода 1066 слов в секунду, современный AMD Ryzen 3600X позволяет переводить более 8500 слов в секунду. Расширение также оценивает качество перевода, выделяя текст определенным цветом.

Сроки появления первых пользовательских версий неизвестны. Однако серьезная команда и финансирование вселяют надежду на то, что проект доберется до релиза.

реклама

Источник: ghacks, Twitter @BergamotProject