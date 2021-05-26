Поиск автобусов и велосипедов заменили уничтожением демонов в новой DOOM капче
Проверка на бота — одна из самых раздражающих процедур в интернете. Множество ресурсов постоянно просят пользователей решать капчи, специальные тесты где необходимо отвечать на глупые вопросы, вводить трудночитаемые словосочетания или бесконечно искать на фотографиях автобусы, велосипеды, лодки и светофоры.
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По подсчетам Cloudflare, каждый день пользователи интернета во всем мире тратят около 500 лет на решение капчи. Если от этого способа распознавания ботов нельзя отказаться, то, может быть, можно сделать его не таким раздражающим и хоть чуточку интереснее? Можно! Отличный способ предложил испанский разработчик Микель Кэмпс Ортеза (Miquel Camps Orteza).
Микель Ортеза разработал капчу в виде игры DOOM, страница проекта размещена на GitHub. Конечно, это не полноценная 3D-версия игры, в DOOM Captcha пользователь увидит статический экран со знакомыми декорациями и 4 демонов, которых нужно быстро уничтожить. Разработчик добавил в капчу даже оригинальное звуковое сопровождение.
В конце прошлой недели разработка Микеля Ортезы вырвалась в топ американской площадки Product Hunt. Кто знает, вполне возможно, что она заинтересует сервисы капчи, поэтому лучше запомнить чит-код IDDQD, который позволяет пропустить проверку, в оригинальной игре он давал Doomguy неуязвимость.
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