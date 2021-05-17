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Cloudflare собирается избавить пользователей от тестов CAPTCHA с помощью криптографической проверки

Всё будет конфиденциально. Наверное.
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Cloudflare попыталась подсчитать, сколько времени пользователи Сети ежедневно тратят на прохождение автоматизированного теста CAPTCHA. Оказалось, что очень много — сотни лет суммарно. Специалисты компании хотят устранить это досадное недоразумение с помощью новой системы аутентификации пользователей на основе криптографии. Напомним, Cloudflare занимается безопасностью веб-сайтов, предоставляя защиту от DDoS-атак, услуги CDN и серверы DNS.

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Если перейти к более конкретным цифрам, то, например, у отдельного пользователя прохождение теста CAPTCHA занимает в среднем 32 секунды. В мире насчитывается около 4,6 миллиарда абонентов Сети. Даже если предположить, что пользователю нужно вводить коды с картинок только каждые 10 суток, то все абоненты ежедневно тратят на эти манипуляции более 500 лет.

Новая система проверки будет работать следующим образом: человек прикасается к своему устройству, доказывая, что он не робот, но не раскрывая своих личных данных. Для этих целей начнут использовать специальный USB-ключи. По мнению специалистов из Cloudflare, на новых телефонах и компьютерах эта технология устанавливается по умолчанию.

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Криптографическая аутентификация личности от Cloudflare основана на стандарте WebAuthn. Процесс проверки будет проходить не дольше пяти секунд, на всё отводится не больше трёх щелчков мыши. Внедрять криптографию будут с помощью аппаратных ключей YubiKey, HyperFIDO и Thetis FIDO U2F. В таких USB-донглах встраивается модуль безопасности, который будет содержать уникальные данные от производителя.

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На запрос от Cloudflare модуль будет сообщать, что владеет уникальной информацией, но не будет раскрывать её напрямую. Конфиденциальность — ключевой параметр для новой системы. Она не будет выдавать данные о пользовательском устройстве и не станет собирать никаких биометрических данных пользователя. На сайте Cloudflare уже можно опробовать новую систему аутентификации.

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