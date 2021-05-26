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Обновленная линейка видеокарт NVIDIA с урезанной производительностью в майнинге постепенно поступает в магазины. В сети уже появились фотографии, демонстрирующие поставки первых моделей, но радоваться рано. Продавцы не спешат снижать стоимость до рекомендованной. Несколько дней назад сообщалось об открытии первых предварительных заказов на RTX 3080 Ti за $2700, с новой RTX 3060 наблюдается аналогичная ситуация.

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При рекомендованной стоимости $329 первые модели RTX 3060 Lite Hash Rate продаются за $966, практически в три раза дороже, сообщает VideoCardz. В данном случае модель от GALAX появилась в корейском магазине Oversystem за ₩1112000. Стоит отметить, что NVIDIA не сообщила о выпуске LHR версии RTX 3060, поскольку эта видеокарта уже была представлена с ограничителем майнинга (который успешно обошли). Новые версии RTX 3060 основаны на обновленном графическом процессоре и обладают другим идентификатором, поэтому отсутствие отличительного обозначения могло вызвать некоторую путаницу. Чтобы избежать этого, производители самостоятельно добавили обозначение LHR на новые RTX 3060 с графическим процессором GA106-302, во всяком случае, так сделала GALAX.