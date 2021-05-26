В обновленных комплектах Phison для PCIe SSD контроллер PS5018-E18 соседствует со 176слойной памятью
В ноябре прошлого года компания Phison представила на замену SSD контроллеру PS5016-E16 абсолютно новую модель PS5018-E18, говоря о серьезном приросте производительности и множестве оптимизаций. Тогда производитель утверждал, что скорость последовательных операций выросла в 1,5 раза, а количество операций ввода-вывода достигло 1 миллиона. Твердотельные накопители с новым контроллером уже присутствуют на рынке. В их составе используется 96-слойная флэш-память, которой Phison комплектует контроллеры при отправке производителям.
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Накануне Phison официальна объявила в своем блоге о начале поставок обновленных комплектов PS5018-E18. Теперь партнеры Phison получат комплекты с новой 176-слойной памятью на базе технологии замещаемого затвора. Это более эффективная комбинация, которая приблизит скорости к пределу возможностей интерфейса PCIe 4-го поколения. Компания демонстрирует данные тестирования, где скорость последовательного чтения превышает 7400 МБ/с, а записи — 7000 МБ/с. Также подчеркивается 35% увеличение производительности в операциях случайного чтения.
Phison разослала тестовые образцы и в сети уже можно найти обзоры новинки. Подробнее компания планирует рассказать о новых продуктах на виртуальной торговой выставке Computex, которая пройдет с 1 по 5 июня.
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