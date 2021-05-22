Запуск новой части Forza Horizon может состояться в сентябре
Официально Forza Horizon 5 не анонсирована, но появление регулярных слухов от известных инсайдеров индустрии намекает на подготовку к выходу следующей части гоночной серии. Из последних новостей игровых журналистов известно, что новая Forza Horizon должна появиться в 2021 году и надолго затянуть игроков гонками по пыльным дорогам виртуальной Мексики.
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Официальный анонс может состояться на выставке E3 2021, начало которой запланировано на 12 июня. Надежды на это усиливает появление в сети фотографий игрушечных машинок в совместной серии Hot Wheels и Forza Horizon. Сообщение опубликовано в Instagram T-Hunted, известного информатора серии игр Hot Wheels, по его словам, модели станут доступны в сентябре. На данный момент известно о Corvette C7.R, Mercedes-Benz A-Class '19 и Porsche 911 GT3 RS.
Возможно, выход серии машинок будет сопровождать запуск пятого эпизода Forza Horizon на новейших консолях Xbox Series X и S, а также ПК. Релизы всех частей Forza Horizon происходили в первые два месяца осени, новая часть может продолжить традицию. К слову, стоит обратить внимание и на упаковку машинок, которая демонстрирует пустынный пейзаж, типичный для Мексики, что косвенно подтверждает место действия игры.
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