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Официально Forza Horizon 5 не анонсирована, но появление регулярных слухов от известных инсайдеров индустрии намекает на подготовку к выходу следующей части гоночной серии. Из последних новостей игровых журналистов известно, что новая Forza Horizon должна появиться в 2021 году и надолго затянуть игроков гонками по пыльным дорогам виртуальной Мексики.

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Официальный анонс может состояться на выставке E3 2021, начало которой запланировано на 12 июня. Надежды на это усиливает появление в сети фотографий игрушечных машинок в совместной серии Hot Wheels и Forza Horizon. Сообщение опубликовано в Instagram T-Hunted, известного информатора серии игр Hot Wheels, по его словам, модели станут доступны в сентябре. На данный момент известно о Corvette C7.R, Mercedes-Benz A-Class '19 и Porsche 911 GT3 RS.

Источник: T-Hunted Instagram через Twitter @IdleSloth84 анонсы и реклама RTX 3080 - это вещица для очень богатых RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково Самая дешевая RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку

Возможно, выход серии машинок будет сопровождать запуск пятого эпизода Forza Horizon на новейших консолях Xbox Series X и S, а также ПК. Релизы всех частей Forza Horizon происходили в первые два месяца осени, новая часть может продолжить традицию. К слову, стоит обратить внимание и на упаковку машинок, которая демонстрирует пустынный пейзаж, типичный для Мексики, что косвенно подтверждает место действия игры.