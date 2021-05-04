Журналист профильного издания VentureBeat Джефф Грабб любит публиковать в своём «твиттере» непроверенную инсайдерскую информацию, касающуюся игр и не только оных. Одно из последних его сообщений связано с новой частью Forza Horizon.

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Информации об этом проекте в Сети представлено ничтожно мало, сами разработчики не спешат ею делиться. Зато, благодаря говорливости господина Грабба, мы теперь знаем, что основной страной для всех локаций в Forza Horizon 5 станет Мексика. Ранее, напомним, ходили слухи о том, что этой страной будет Япония.

Журналист VentureBeat опубликовал «твит» с упоминанием Мексики ещё 24 апреля, но тогда никто не понял его намёка. Зато вчера вышел подкаст Iron Lords, где Джефф Грабб рассказал о Forza Horizon 5, сославшись на информацию от проверенного инсайдера. Ранее опубликованные скриншоты с Японией оказались «фейком».

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I really want to visit Mexico some day. 🇲🇽 🚗 — Jezident Evil 🧟‍♂️ (@JezCorden) April 24, 2021

Даты релиза у Forza Horizon 5 пока нет. Зато мы убеждены, что её анонс должен случиться в самое ближайшее время.