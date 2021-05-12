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Команда исследовательского центра Intel Labs разработала новую технологию повышения качества изображения до уровня фотореализма Enhancing Photorealism Enhancement. Для демонстрации работы была выбрана любимица многих создателей графических модификаций, игра GTA V, игровой процесс которой после обработки было сложно отличить от реальной видеосъемки.

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Такой эффект достигается за счет обработки кадров нейронной сетью с эффективным распознаванием объектов, сетью со сверточной архитектурой. В приведенном примере нейронная сеть была обучена специально для модификации кадров GTA V в реалистичные городские ландшафты. Для обучения сети использовалась фото и видеосъемка, полученная при длительных автомобильных поездках по городам Германии.





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Результат поразителен, как отмечают специалисты, он хорошо согласуется как геометрически, так и семантически, а процесс обработки стабилен во времени. В приведенных материалах подробно описывается принцип работы и приводится наглядное сравнение с другими методиками улучшения качества изображения.

Источник: YouTube