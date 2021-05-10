Рендер одной из восьми плат MSI на AMD X570S раскрывает дизайн и увеличенное количество SATA портов
Ранее компания Gigabyte отметилась регистрацией в базе данных Евразийской экономической комиссии материнских плат AMD на базе чипсета X570S. Как стало известно позже, материнские платы на базе обновленного чипсета лишатся системы активного охлаждения. Пока можно лишь предположить, что чип ввода-вывода сменил техпроцесс с 14 на 12-нм, точной информации по этому поводу до сих пор нет. Также предполагается, что новый набор системной логики получит ряд оптимизаций, в том числе, для процессоров Warhol на базе Zen 3+, однако их появление находится под вопросом.
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Ресурс Wccftech узнал, что компания MSI планирует представить не менее 8 материнских плат на базе обновленного чипсета.
Обновляется практически вся текущая линейка решений высокого и среднего уровня. Единственной неожиданностью является отсутствие среди моделей версии GODLIKE — лучшего решения компании. Это не значит, что новый GODLIKE не будет представлен, компании может понадобиться больше времени для подготовки материнской платы такого класса.
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Также ресурсу Wccftech удалось получить изображение интересующей нас части MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI. Дизайн платы существенно изменился, кроме отсутствия вентилятора можно заметить новую конструкцию радиаторов охлаждения M.2 накопителей и большее число SATA-разъемов — 8 против 6 на X570 варианте.
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