Неизвестная версия чипсета AMD X570S была замечена в составе материнских плат GIGABYTE
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Материнские платы AMD на базе набора системной логики X570 были представлены в июле 2019 года. Проектированием и изготовлением чипсета занимались AMD и GlobalFoundries, что является редкостью, поскольку подавляющее большинство микросхем для материнских плат изготавливается компанией ASMedia.
Дизайн X570 соответствует кристаллу ввода-вывода в процессорах семейства Matisse, но если последние выполнены по 12-нм техпроцессу, то X570 — по 14-нм. Чипсет отличается повышенным энергопотреблением и требует активного охлаждения.
Спустя два года AMD может выпустить обновленный вариант X570 — это предположение возникло после регистрации компанией GIGABYTE соответствующих материнских плат на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В базе данных ЕЭК появилось восемь материнских плат X570S, такое обозначение чипсета встречается впервые. Непонятно, что означает буква S, может ли она иметь отношение к собственному названию GIGABYTE или это обновленный чипсет от AMD. Может быть, компания решила перевести X570 на 12-нм техпроцесс или X570S это обновленная версия с улучшенной совместимостью для будущих процессоров Warhol на базе микроархитектуры Zen3+.
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