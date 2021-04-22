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На сегодняшний день материнские платы, построенные на базе чипсета AMD X570 являются флагманскими продуктами в сегменте Desktop и имеют максимальный функционал на платформе AM4. Но от их покупки многих пользователей оттолкнуло наличие активного охлаждения чипсета. Пользователи опасались излишнего шума от вентилятора охлаждения, возможного перегрева чипа, в случае расположения над ним мощного графического ускорителя, а также выхода из строя указанного вентилятора и необходимостью его замены со временем.Когда появились первые сведения о новом чипсете X570S, то многие гадали, что означает буква "S" в конце названия. Согласно последним сведениям становится ясно, что S означает Silent. То есть новая ревизия чипсета будет наделена пассивной системой охлаждения. Возможно компании AMD удалось снизить тепловыделение чипа в новой версии, что позволяет обойтись без охлаждения радиатора чипсета вентилятором.

Материнская плата на базе нового чипсета производства компании Gigabyte была замечена в базе CPU-Z. Судя по названию, Gigabyte X570S AORUS Pro AX будет принадлежать к "геймерской" серии. Материнские платы на чипсете X570 с пассивным охлаждением и сейчас присутствуют на рынке (ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero или Gigabyte X570 AORUS Xtreme), но представляют собой решения для энтузиастов и имеют довольно-таки высокую стоимость.

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В базе CPU-Z материнская плата была замечена вместе с только что анонсированным настольным APU AMD Ryzen 7 5700G на базе архитектуры Zen3. Поскольку эти процессоры еще не поступили в продажу и распространяются исключительно среди OEM-производителей, то можно предположить, что просочившийся результат проверки CPU-Z принадлежит самой компании Gigabyte, которая проверяет совместимость платы с новыми процессорами AMD.

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Источник: Videocardz