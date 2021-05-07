Выпуском потребительской электроники Sennheiser займется производитель слуховых аппаратов Sonova
Компания Sennheiser ранее объявила о поиске покупателя или инвестора для развития потребительского подразделения, которое в последнее время приносило убытки, не справляясь с натиском конкурентов. Как стало известно сегодня, компания нашла партнера о котором «не могла и мечтать».
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В заявлении Sennheiser сообщается, что потребительское подразделение переходит под полное управление швейцарской компании Sonova Holding AG — поставщика слуховых аппаратов и имплантов. После поглощения, которое должно произойти до конца 2021 года, Sonova расширит свой продуктовый портфель медицинских изделий наушниками и звуковыми панелями. Взаимодополняющие компетенции обеих компаний помогут Sonova укрепить и расширить свой бизнес.
В рамках партнерского соглашения все операции по производству бытовой электроники Sennheiser переходят компании Sonova, штат сотрудников подразделения, насчитывающий 600 человек, должен присоединиться к новой компании. Потребительская электроника продолжит выпускаться под брендом Sennheiser, заключено соответствующее лицензионное соглашение.
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