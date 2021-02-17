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Руководство Sennheiser официально объявило о поиске партера, готового инвестировать в дальнейшее развитие потребительского подразделения. Компания планирует сосредоточиться на профессиональных и бизнес-подразделениях, в которых видит большой потенциал для дальнейшего роста и развития, и в которые готова лично инвестировать средства: Pro Audio, Business Communications и Neumann.

Судя по официальному заявлению, компания не хочет расставаться с подразделением потребительского аудио, отмечая, что это рынок с не меньшим потенциалом, но очень высокой динамикой и конкуренцией. Продукты Sennheiser обладают уникальным звуком, но чтобы достигнуть устойчивого роста на потребительском рынке требуется повысить заметность компании.

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Несмотря на отсутствие в официальном заявлении сообщения о возможности продажи потребительского подразделения, ресурс The Verge утверждает, что и этот вариант возможен, а также подчеркивает причины сложившейся ситуации, которые Даниэль и Андреас Сеннхайзеры озвучили в интервью изданию Handelsblatt. Как и отмечалось, в последнее время компания не успевала за динамикой рынка и опоздала с выпуском линейки беспроводных наушников, что привело к убыткам и необходимости сокращения персонала.