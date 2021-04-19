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Ресурс Chips and Cheese провел исследование кэш-памяти, в том числе, проверив задержки в графических процессорах последнего поколения от AMD и NVIDIA. Кэш-память служит для хранения наиболее часто используемых данных, скорость ее работы должна быть высокой, а задержки минимальными.

Для измерений использовались тесты OpenCL с многоуровневой косвенной адресацией. В результате, графический процессор Navi 21 XT (Radeon RX 6800 XT) на базе микроархитектуры RDNA2 показал результаты заметно лучше, чем GA102-300 (GeForce RTX 3090) на базе Ampere. Задержки в кэш-памяти Navi 21 меньше, несмотря на наличие двух дополнительных уровней.

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Причиной этого специалисты Chips and Cheese считают размеры кристалла GA102. Он использует простую подсистему кэш-памяти только с двумя уровнями, но из-за размеров требуется больше тактовых циклов, что и приводит к повышенным задержкам — более 100 нс при переходе с уровня L1 к L2. В этом же случае Navi 21 XT показывает задержку около 66 нс. Графический процессор Navi 21 XT намного меньше и имеет кэш-память второго уровня 4 МБ, в то время как графический процессор GA102-300 имеет кэш-память второго уровня 6 МБ для всего чипа. Низкие задержки — одна из причин отличной производительности AMD в меньших разрешениях.

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Источник: Chips and Cheese