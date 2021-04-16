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Прототипы электрогрузовика Semi и обновленного кроссовера Model X заметили на полигоне Tesla

Появление первого электрогрузовика и новой производительной версии Model X Plaid приближается?
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Источник: Unsplash

 

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Новые прототипы электрогрузовика Tesla Semi были замечены на испытательном полигоне завода компании во Фремонте. Считается, что Tesla Semi станут первыми в мире электрическими грузовиками, однако, если производство не начнется в конце этого года, китайские конкуренты могут опередить компанию Илона Маска.

Источник: YouTube Gabeincal

Наряду с Tesla Semi, автопроизводитель также тестировал обновленный кроссовер Tesla Model X. По некоторым предположениям, это может быть производительная модель Plaid. На задней части электромобиля не удалось обнаружить соответствующее обозначение, но, как отмечает ресурс Teslarati, у электрического кроссовера видны красные суппорта тормозной системы, которые используются только в лучших моделях. Электромобиль также оснащен новыми 22-дюймовыми литыми дисками с оптимизированной геометрией спиц для улучшения управляемости.

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Кроссовер Tesla Model X Plaid оснащен тремя электродвигателями общей мощностью 1020 л.с. и может разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, что делает его одним из самых мощных и быстрых серийных кроссоверов на рынке.

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Источник: Electrek, Teslarati, YouTube Gabeincal

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