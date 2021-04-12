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Tesla Semi должны были стать первыми коммерчески доступными электрическими грузовиками. Компания представила тягачи в 2017 году и планировала начать их производство спустя 2 года, но череда неудач сместила сроки на конец 2021 года. В числе первых заказчиков Tesla Semi известные во всем мире компании: PepsiCo, Walmart, DHL и многие другие.

Как стало известно накануне, китайская автомобилестроительная компания Geely без лишнего шума готовит серьезного конкурента Tesla Semi и он может выйти на рынок раньше. Farizon AD21 — бренд и кодовое имя тяжелого электрогрузовика Geely, впервые о нем рассказал журналист Грег Кейбл (Greg Kable) в своем Twitter @GregKable.

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Отмечается, что грузовик Farizon AD21 был разработан европейским инженерным подразделением Geely. Он обладает отличными аэродинамическими характеристиками, оснащен четырьмя мощными электромоторами и системой замены батареи. В дополнение ресурс CnEVPost уточняет, что AD21 должен обладать самым низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в мире. Кроме AD21 готовится еще одна модель с кабиной, оборудованной спальным местом.

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Презентация грузовиков Geely Farizon намечена на середину этого года, а поставки — на конец. Tesla может потерять часть клиентов, если производство грузовиков Tesla Semi не начнется к концу этого года. Предпосылки очередного переноса есть и они связаны с недостаточными объемами производства аккумуляторных ячеек типоразмера 4680.

Источник: Twitter @GregKable, CnEVPost