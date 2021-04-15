Пара AMD EPYC 7763 установила мировой рекорд Cinebench R23 под воздушным охлаждением
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AMD недавно представила новое поколение серверных процессоров EPYC. Представители серии 7003 под кодовым названием Milan основаны на микроархитектуре Zen3 и используют 7-нм техпроцесс. Флагман линейки, EPYC 7763, объединяет 64 ядра или 128 потоков, работающих на частоте от 2,45 до 3,50 ГГц. С точки зрения многоядерной производительности AMD продолжает доминировать.
Официальный YouTube канал AMD накануне продемонстрировал производительность двух EPYC 7763 в составе сервера Dell. Многоядерная производительность Cinebench R23 достигла 113631 балла — это новый мировой рекорд в рейтинге HWBot.
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Предыдущий рекорд принадлежал 64-ядерному представителю микроархитектуры Zen2 — Ryzen Threadripper 3990X. При разгоне до 5,2 ГГц под жидким азотом и включенной технологии SMT процессор набрал 105170 баллов. Новый рекорд примерно на 8% больше и, что немаловажно, установлен с обычным воздушным охлаждением.
Лучшим представителем Intel в этом зачете является система на базе двух Xeon Platinum 8280 с общим количеством ядер и потоков 56 и 112. Результат системы составляет всего лишь 45731 баллов в условиях водяного охлаждения.
Источник: AMD YouTube, HWBot
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