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Благодаря своей компактности, неприхотливости и доступной цене, электромобиль Wuling Hongguang MINI EV обрел огромную популярность в Китае. По объему продаж в начале 2021 года с ним не смогла сравниться даже Tesla Model 3 — лидер продаж прошлого года. За 200 дней присутствия на рынке было продано более 200000 электромобилей MINI EV.

Источник изображения: Wuling через MyDrivers реклама

Невероятный успех позволил компании продолжить работу над новыми модификациями и сегодня стало известно, что на рынке в скором времени появится открытая версия MINI EV Convertible CABRIO. Кабриолет построен на базе стандартной версии, конструкция которой была дополнительно усилена, складывающаяся крыша оснащена электроприводом.

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Судя по фотографиям, MINI EV Convertible CABRIO получит небольшой рестайлинг — дизайн стал интереснее за счет декоративных полос, расположенных по кругу кузова. Интерьер кабриолета был также переработан. Салон сочетает материалы светло серых тонов, а на передней панели красуются два 10-дюймовых дисплея.

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MINI EV Convertible CABRIO будет представлен на Шанхайском автосалоне 2021 года. Стоимость модели остается неизвестной, но наверняка она не будет намного дороже стандартной версии, ведь цена — главный критерий успеха модели. Стандартная версия MINI EV оценивается в минимальной комплектации оценивалась в 28800 юаней, а за обновленную модификацию Macaron просят до 43600 юаней.

Источник: MyDrivers