Китайский электромобиль-бестселлер MINI EV получил открытую версию Convertible CABRIO
Благодаря своей компактности, неприхотливости и доступной цене, электромобиль Wuling Hongguang MINI EV обрел огромную популярность в Китае. По объему продаж в начале 2021 года с ним не смогла сравниться даже Tesla Model 3 — лидер продаж прошлого года. За 200 дней присутствия на рынке было продано более 200000 электромобилей MINI EV.
реклама
Невероятный успех позволил компании продолжить работу над новыми модификациями и сегодня стало известно, что на рынке в скором времени появится открытая версия MINI EV Convertible CABRIO. Кабриолет построен на базе стандартной версии, конструкция которой была дополнительно усилена, складывающаяся крыша оснащена электроприводом.
Судя по фотографиям, MINI EV Convertible CABRIO получит небольшой рестайлинг — дизайн стал интереснее за счет декоративных полос, расположенных по кругу кузова. Интерьер кабриолета был также переработан. Салон сочетает материалы светло серых тонов, а на передней панели красуются два 10-дюймовых дисплея.
реклама
MINI EV Convertible CABRIO будет представлен на Шанхайском автосалоне 2021 года. Стоимость модели остается неизвестной, но наверняка она не будет намного дороже стандартной версии, ведь цена — главный критерий успеха модели. Стандартная версия MINI EV оценивается в минимальной комплектации оценивалась в 28800 юаней, а за обновленную модификацию Macaron просят до 43600 юаней.
Источник: MyDrivers
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила