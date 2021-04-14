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На этой неделе Dogecoin (DOGE) вошел в список самых быстрорастущих криптовалют. За последние сутки рост курса DOGE превысил 80%, криптовалюта установила новый рекорд стоимости на отметке $0,141 и на момент написания торгуется выше $0,130. Безумное ралли вывело монету в десятку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Резкий рост курса DOGE отражает небывалый «бычий настрой» всего рынка криптовалют. Сегодня состоится листинг криптовалютной биржи Coinbase на фондовой бирже Nasdaq, что только подогревает интерес к индустрии и способствует рекордному росту рынка. Биткоин (BTC), эфириум (ETH), токен криптовалютной биржи Binance (BNB) и другие активы отметились рекордами на этой неделе.

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Постепенный рост «мемной» криптовалюты также подкрепляется поддержкой знаменитостей. DOGE регулярно становится темой сообщений Илона Маска, недавно внимание к криптовалюте форсировал известный американский рэпер Снуп Догг.

Баскетбольный клуб Dallas Mavericks начал принимать DOGE в качестве оплаты за билеты и сувениры. Американский ресторатор, писатель и телеведущий, удостоенный премии «Эмми», Гай Фиери, также присоединился к поддержке DOGE, разместив свою фотографию в космическом костюме с нашивкой в стиле DOGE и комментарием «выход на Луну».

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Источник: Cointelegraph, Cryptopotato