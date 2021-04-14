Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчик инди игр Рэнди Фикер (Randy Ficker) сообщил, что Activision подала на него в суд за разработку в 2017 году браузерной игры под названием Warzone. Очевидно, судебный процесс связан с игрой Activision Call of Duty: Warzone, выпущенной в прошлом году, на 3 года позже. Рэнди Фикер полагает, что компания хочет отобрать у него право на имя Warzone, пользуясь своим преимуществом.

реклама

Warzone — многопользовательская пошаговая стратегия. Игра является постоянной работой и единственным источником дохода Рэнди Фикера в течение десяти лет, с момента появления ее первой части WarLight.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Для сбора средств на юридическую помощь разработчик был вынужден обратиться за помощью на платформу GoFundMe. «Закон о товарных знаках гласит, что тот, кто первым использует имя, получает права на него … Они (прим. Ativision) подают в суд, чтобы запретить мне требовать мои права на товарный знак Warzone, хотя я выпустил игру под названием Warzone задолго до них!», — сообщается в сопроводительном письме.





реклама

Остается надеяться, что иск от Activision это недоразумение, которое удастся урегулировать в досудебном порядке. Недавно проблемы с юристами Sega возникли у статистического сервиса SteamDB, который обвинили в распространении пиратских копий игры Yakuza.

Источники: Elchapuzasinformatico, GoFundMe, Warzone YouTube