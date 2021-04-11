Alphacool представила новые радиаторы большого размера с увеличенной толщиной
Компания Alphacool представила новую линейку массивных радиаторов NexXxoS. Первые две модели под именем Monsta обладают типоразмером 200 и 400 мм, а также увеличенной толщиной 86 мм. Монтажные рамки позволяют устанавливать на эти радиаторы вентиляторы с диаметром крыльчатки 180 или 200 мм. Для подключения циркуляционного контура предназначены 6 фитингов, еще один фитинг сервисный.
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Радиатор Quad XT45 позволяет установить четыре вентилятора с диаметром крыльчатки 120 или 140 мм. Теплообменной поверхности этой модели будет достаточно, чтобы охлаждать любую современную систему, собранную из самых производительных компонентов, даже если они были существенно разогнаны.
Во главе линейки радиатор Nova 1080 UT60, который позволяет установить 120-мм вентиляторы в количестве 9 штук. Огромная теплообменная поверхность позволит легко отвести более киловатта тепла даже с тихоходными вентиляторами. В отличие от предыдущих моделей, Nova 1080 UT60 оснащается 3 фитингами.
Эффективное применение вентиляторов с низким статическим давлением возможно за счет сниженной плотности ребер — для всех радиаторов показатель FPI уменьшен до 12. Все радиаторы сделаны из меди, сталь используется только для элементов крепления. Все фитинги стандартные G1/4, резьба выполнена из латуни.
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Источник: Twitter @alphacool, TechPowerUp, каталог Alphacool
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