Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Alphacool представила новую линейку массивных радиаторов NexXxoS. Первые две модели под именем Monsta обладают типоразмером 200 и 400 мм, а также увеличенной толщиной 86 мм. Монтажные рамки позволяют устанавливать на эти радиаторы вентиляторы с диаметром крыльчатки 180 или 200 мм. Для подключения циркуляционного контура предназначены 6 фитингов, еще один фитинг сервисный.

Радиатор Quad XT45 позволяет установить четыре вентилятора с диаметром крыльчатки 120 или 140 мм. Теплообменной поверхности этой модели будет достаточно, чтобы охлаждать любую современную систему, собранную из самых производительных компонентов, даже если они были существенно разогнаны.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Во главе линейки радиатор Nova 1080 UT60, который позволяет установить 120-мм вентиляторы в количестве 9 штук. Огромная теплообменная поверхность позволит легко отвести более киловатта тепла даже с тихоходными вентиляторами. В отличие от предыдущих моделей, Nova 1080 UT60 оснащается 3 фитингами.

Эффективное применение вентиляторов с низким статическим давлением возможно за счет сниженной плотности ребер — для всех радиаторов показатель FPI уменьшен до 12. Все радиаторы сделаны из меди, сталь используется только для элементов крепления. Все фитинги стандартные G1/4, резьба выполнена из латуни.

реклама

Источник: Twitter @alphacool, TechPowerUp, каталог Alphacool