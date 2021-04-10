Финальная версия Ryzen 7 5700G уже появилась на торговых площадках Китая
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Ситуация с дефицитом видеокарт увеличила спрос на процессоры со встроенным графическим ядром. Графика Vega в процессорах семейства Ryzen является самой производительной для настольных ПК. Если в системе используется не самая медленная оперативная память, то графическое ядро Vega с 11, 8 или даже 6 вычислительными блоками позволит играть практически во все современные игры.
Количество APU Ryzen 3000 серии на рынке стремительно сокращается, а модели 4000 серии доступны только в составе готовых систем. AMD должна представить новую серию APU на микроархитектуре Zen3, но когда это наконец произойдет, до сих пор неизвестно. В отношении новых процессоров AMD хранит молчание, несмотря на то, что их инженерные образцы давно продаются на торговых площадках.
Пользователи китайского форума ChipHell сообщили о появлении в продаже уже и финальных версий 5000-серии процессоров Ryzen со встроенной графикой, приложив снимок объявления о продаже Ryzen 7 5700G. В описании объявления говорится, что процессоры только что были отгружены, еще не проверялись и пока не готовы к продаже. Предварительная стоимость модели составляет 2999 юаней, что эквивалентно 35500 рублей и совпадает с розничной стоимостью Ryzen 7 5800X по данным Яндекс.Маркет.
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