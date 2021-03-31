Core i9-11900K может терять стабильность при использовании большого объема оперативной памяти
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Вчера состоялся официальный запуск линейки процессоров Intel Rocket Lake-S. Появились первые официальные всесторонние тестирования различных моделей, включая флагманский 8-ядерный процессор Core i9-11900K. Как оказалось, эксплуатация нового флагмана Intel сопряжена с рядом проблем, которые проявляются при установке комплектов памяти большого объема.
Ресурс AnandTech в своем тестировании сообщил о проблемах со стабильностью новой платформы. Зависания и BSOD возникали на тестовых системах с Core i9-11900K и наборами оперативной памяти из четырех модулей по 32 ГБ. С такой же конфигурацией процессоры Core i7 и i5 работали без нареканий. Представители AnandTech связались с OEM производителями, которые также подтвердили ряд проблем со стабильностью.
Причины такого поведения пока выявить не удалось, компания Intel уже осведомлена о нестабильной работе конфигураций с большим объем оперативной памяти и изучает обращения, пытаясь разобраться в ситуации и воспроизвести описанные проблемы, чтобы скорее приступить к отладке.
Источник: AnandTech
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