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Производство и поставка первых электрических грузовиков Tesla Semi ожидалось в 2020 году. Как отмечает ресурс Elektrek, Илон Маск поставил перед персоналом задачу довести Tesla Semi до массового производства, компания сообщала о намерениях поставок первым клиентам к концу года. Среди них компания PepsiCo, парк грузовых транспортных средств которой ожидает 15 Tesla Semi.

Похоже, что ситуация меняется и уже не является такой оптимистичной. Накануне один из пользователей Twitter поинтересовался у главы компании о ходе подготовки новых грузовиков к производству. Ответ Илона Маска был достаточно расплывчатым, судя по всему компания столкнулась с дефицитом новых ячеек для аккумуляторов типоразмера 4680 и до следующего года ситуация вряд ли наладится.

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Прямого ответа, что Tesla Semi снова откладывается, Илон Маск не дал. Однако на данный момент ячейки 4680 производятся только на экспериментальном заводе Tesla во Фремонте. Эти ячейки являются основой батарей для нескольких ключевых электромобилей компании: Model S Plaid+ и Model Y.

Model Y готовится выйти на рынок Европы, для этого должна быть полностью запущена линия сборки на новой фабрике в Берлине. Местного производства ячеек 4680 в Германии нет. Вероятно, выход на рынок Европы важнее запуска электрического грузовика, поэтому, пока Tesla не сможет нарастить производство аккумуляторных элементов 4680 в Германии и на фабрике в Техасе, начало массового производства Tesla Semi будет откладываться.

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Источник: Elektrek