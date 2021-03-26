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Xiaomi продолжает серию анонсов в преддверии презентации линейки смартфонов Mi 11 и Mi Mix, которая состоится 29 марта. Сегодня стало известно, что компания оснастит модель Mi 11 Ultra аккумулятором с анодом из диоксида кремния, а также собирается представить новый чип собственной разработки, назначение которого осталось тайной.

2 Источник изображений: Xiaomi Weibo 1

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При создании нового аккумулятора Xiaomi ориентировалась на решения, применяемые в современных транспортных средствах и отрасли возобновляемой энергетики. Применение диоксида кремния не только ускорит процесс зарядки, но и позволит сделать аккумуляторы мобильных устройств компактнее. На данный момент аккумуляторы мобильных устройств используют в качестве материала анода графит, новый материал с наночастицами SiO 2 позволит до 10 раз увеличить емкость при том же размере.

Что касается нового чипа, Xiaomi не раскрыла никаких подробностей. По предположениям компания представит новый процессор для обработки изображений, что звучит правдоподобно на фоне вчерашнего анонса уникальной камеры с жидкой линзой.

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Источник: Xiaomi Weibo 1 и 2